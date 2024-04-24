Menderes'te 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkusu

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği" binlerce çocuğu bir araya getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menderes'te coşkuyla kutlandı. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce çocuk ve ailelerinin katıldığı etkinlikte Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de çocuklara eşlik etti.

Etkinlikler, 8-14 yaş arası çocukların katılımıyla düzenlenen 23 Nisan Çocuk Koşusu ile başladı. Yarışmada dereceye girenler kupa ile ödüllendirilirken, koşuya katılan tüm çocuklara günün anısına madalya hediye edildi. Gün boyu süren etkinliklerin adresi Menderes 19 Mayıs Stadı oldu. Alanı dolduran binlerce çocuk ve aileleri, yüz boyama, halat çekme, şişme oyun alanlarındaki etkinliklerle keyifli bir gün yaşarken; çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ATATÜRK İLE FOTOĞRAF

Menderes Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile 3 boyutlu olarak kurulan Atatürk görseli de büyük ilgi gördü. Atatürk köşesinde fotoğraf çekilmek isteyen çocuklar ve aileleri, uzun kuyruklar oluşturdu.

23 Nisan'ın ruhunu Menderes'te en iyi şekilde yaşadıklarını belirten Başkan Çiçek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Yeni dönemde çocuklarımız sadece bayramlarda değil her zaman coşkulu kutlamaların içinde olacak. Bir gün değil her gün çocukların olacak. Bu özel günü çocuklara armağan eden cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın 23 Nisan!" dedi.