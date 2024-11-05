Menderes'te 3x3 Basketbol Turnuvası Sona Erdi

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi. Kazananlar ödüllerini, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in elinden aldı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Turnuvada üçer kişilik takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girmeye çalıştı. İlk üçe giren kadın ve erkek kategorilerindeki takımlar ödüllerini Başkan Çiçek'ten aldı.

Kadınlarda "3n1" takımı birinci olurken "Ay Yıldız" takımı ikinci, "Egeliler" takımı ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birinci "Titanboa" takımı olurken "İBF" ikinci ve "Göztepe" üçüncülüğün sahibi oldu. Dereceye giren takımlar, kupa ve madalyaların yanında Decathlon hediye çeki kazandı.

"Spor aşkını canlı tutuyoruz"

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Başkan Çiçek, "Spor alanındaki hizmetlerimizden vatandaşlarımızın olumlu geri dönüşleri bizleri mutlu ediyor. Biz de düzenlediğimiz etkinlikler ile Menderes'te spor aşkını canlı tutuyoruz. Menderesimizi spor alanında örnek bir ilçe haline getirme vizyonuyla yatırım ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Kadın, erkek, çocuk, tüm vatandaşlarımız Menderes'te sporla yaşayacak" diye konuştu.