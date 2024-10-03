Menderes'te '7'den 70'e Kitap Takas Şenliği' Düzenlenecek - Son Dakika
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Menderes'te '7'den 70'e Kitap Takas Şenliği' Düzenlenecek

Menderes\'te \'7\'den 70\'e Kitap Takas Şenliği\' Düzenlenecek

Menderes Belediyesi, 5 Ekim'de Menderes Ömer Halisdemir Parkı'nda '7'den 70'e Kitap Takas Şenliği' ile çevre farkındalığı yaratmayı ve kitap okuma alışkanlığını desteklemeyi hedefliyor. Etkinlik, kitap takası, söyleşiler, müzik dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile zenginleştirilecek.

03.10.2024 09:42  Güncelleme: 09:44
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "7'den 70'e Kitap Takas Şenliği" düzenleyecek. Etkinlik, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Menderes Ömer Halisdemir Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi,  çevre farkındalığı etkinlikleri ile eğitim ve çocuk oyunlarının da yer aldığı 7'den 70'e Kitap Takas Şenliği düzenleyecek. Kitapları ile gelen vatandaşların birbirleri ile takas yapabileceği şenlikte yazar ve şairler de kitaplarını imzalayacak.

Etkinlikte vatandaşlar için söyleşiler ve müzik dinletileri yapılacak. Çocukların da düşünüldüğü etkinlikte yüz ve kitap boyama etkinliği de yer alacak. Vatandaşlar "evet hayır" oyunu ile eğlenirken ebru sanatı atölyesi ile resim öğrenecek.

Çevre farkındalığı sağlanacak

Şenlik, çevre duyarlılığına da dikkati çekecek. Şenliğe katılan vatandaşlar kendi elleriyle tohum bombası yapacak. Hamur toplarının içine yerleştirilen tohumlar daha sonra ekipler tarafından toprağa ekilecek. Kurulacak sıfır atık atölyesinin yanı sıra farkındalık yaratmak amacıyla "çevre kahramanı" adı altında fotoğraf çekim köşesi olacak.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İçi etkinlik dolu güzel bir şenlik geçireceğiz. Kitap takas şenliği ile vatandaşlarımızı kitap okumaya teşvik etmek, çevremizi koruma adına farkındalık yaratmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı şenliğimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes'te '7'den 70'e Kitap Takas Şenliği' Düzenlenecek - Son Dakika

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