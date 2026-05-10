Dolu Dolu Engelsiz Festival Menderes'te Yapıldı

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz Festival 2'nci gününde sürüyor. Festivalde, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka da yer aldı.

Menderes Belediyesi, bu yıl ilkini düzenlediği Engelsiz Festivali, kırmızı bayraklı Sunal Tülbentçi Parkı'nda yapıldı.

Festivalin 2'nci gününe katılan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sahne performanslarını alkışladı, stantları gezdi. Aylin Nazlıaka ve Menderes Başkanı Çiçek'e, vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Çiçek, Aylin Nazlıaka'ya Menderes'in simgelerinden olan nazar boncuğu hediye etti.

PERFORMANSLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Festivalde ikinci gün programında, etkileyici performanslar sunuldu. DJ performans ile başlayan program, Tüm Engelliler Federasyonu'nun THM sanatçısı Serhat Başıbüyük önderliğindeki saz dinletisi ile devam etti. Ardından Emir Ali, piyano resitali sundu. Konuşmalardan sonra düzenlenen söyleşide konuk Aylin Nazlıaka oldu.

Söyleşide "engelli kadının toplumdaki yeri" konusu üzerinde duruldu. 2'nci günde final, Birgül İmbatesen'in anneler günü konuşması ve ardından İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu konseriyle yapıldı.

ENGELLİLER İÇİN BİRÇOK PROJE

Festivalde konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları kaydetti:

"Geleceğin Menderes'i hayali ile çok çalıştığımız 2 yıllık görev süresince birçok hizmeti sizlerle buluşturduk. Bu hizmetlerin hiç birinde kimseyi ayrıştırmadık. Herkes için projeler, herkes için hizmet diye düşündük. Bu süreçte engelli vatandaşlarımız için önemli adımlar attık. Vizyon projelerimizden biri olan Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'ni hayata geçirdik. Bunun yanı sıra 50 farkındalık etkinliğiyle de engelli kardeşlerimizin yanında olduk. Bugüne kadar 27 akülü ve 10 manuel tekerlekli sandalye bağışında da bulunduk. Akülü sandalye tamiriyle de birçok vatandaşımıza destek sağladık. Tesislerimizi engelli dostu olacak şekilde tasarladık. Biz engelli engelsiz ayırt etmeden toplumun tüm kesimleri için hizmet ürettik. Bu hizmetleri hayata geçirirken engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını her zaman göz önünde bulundurduk. Projelerimizi "engelsiz" bir zihniyet ile gerçekleştirdik. Bu, her zaman böyle devam edecek. Menderes'te hiç kimse ayrı değil. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz. İlkini düzenlediğimiz engelsiz festivalimizi daha da büyüterek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı doğrultusunda projeler üretmeye, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın taleplerini daha hızlı karşılamak, erişilebilirliği artırmak ve farkındalığı kent genelinde yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."

BAŞKAN ÇİÇEK'E TEBRİK

Aylin Nazlıaka da "Başkanımız 'Benim kendime ait 5 dakikam bile yok, bakkala gidecek zamanım dahi yok. Çünkü çocuğumu bırakabileceğim tek bir yer dahi yok' diyen engelli anneleri için Engelsiz Çocuk Evi'ni açmış. AKP tarafından yönetiliyor olsa ranta açılacak, alış veriş merkezi yapılacak bir yerde engelsiz bir tesis yapmış. Bu alanda bir festival düzenlemiş. İlkay Başkanımızı kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partimiz adına tekrar tekrar tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler topluma dokunan, halka doğrudan hizmet getiren bir anlayışa sahip. Tam da bu nedenler iktidarın sopası tarafından dövülmeye çalışılıyor. Ama biz biliyoruz ki arkamızda halkımız var. Halkın karşısında hiçbir engel duramaz. Siz bizlere biz de sizlere güveniyoruz" diye konuştu.