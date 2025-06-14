Menderes'te Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

(İZMİR) - Menderes Belediyesinin "yaz spor okulları" için kayıtlar 16 Haziran Pazartesi'den itibaren başlayacak.

Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, tenis, boks, satranç ve halk oyunları gibi geniş yelpazede açılacak yaz spor okullarına kayıtlar Menderes Eğitim ve Gençlik Merkezi (MEGEM), Görece Kapalı Spor Salonu ve Gümüldür Kapalı Spor Salonu'nda 200-300 lira arası ödenerek yapılabilecek.

Futbol için 2014-2018; basketbol, voleybol ve satranç için 2013-2018, cimnastik için 2017-2020 tarihleri arasında doğmuş olanlar kaydedilecek.

Boksta sadece 2008-2015 arası doğan kız çocukları için başvuru alınacak. Yaş sınırı bulunmayan tenis kayıtları ise sadece Özdere ve Gümüldür bölgesi için açık olacak.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için daima alanlar açmak, eğitimler vermek, onlara dair hizmetler üretmek için çabalıyoruz. Yaz spor okullarımız bu sene de başlıyor. Spor yapmak çocuklarımız için bedensel ve zihinsel olarak çok katkı sağlıyor. Biz de bu nedenle spor okullarımıza ayrıca önem veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve spor alanında önünü açmaya vesile olmak için hocalarımız ile birlikte çalışıyoruz. Yaş kriterlerine uyan tüm çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz. Çocuklar için verdiğimiz hizmetler artarak devam edecek."