YENİ Parti’nin Menderes Belediyesi Başkan Vekili adayı Barış Gürsoy oldu - Son Dakika
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YENİ Parti’nin Menderes Belediyesi Başkan Vekili adayı Barış Gürsoy oldu

YENİ Parti’nin Menderes Belediyesi Başkan Vekili adayı Barış Gürsoy oldu
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılacak başkan vekili seçimi öncesinde YENİ Parti, adayını Barış Gürsoy olarak açıkladı. Parti, ilerleyen turlarda CHP'nin adayı kalırsa onu destekleme kararı aldı.

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilecek Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, başkan vekili adaylarının Barış Gürsoy olduğunu açıkladı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilecek Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde YENİ Parti grubu, partinin İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığında, adayı belirlemek için bir araya geldi.

Menderes Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e gerilerken, YENİ Parti 10 meclis üyesi, Cumhur İttifakı'nın ise 13 meclis üyesi bulunuyor. AK Parti'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden meclis üyesi sayısı ise iki.

Güç, YENİ Parti'nin adayının Barış Gürsoy olduğunu açıkladı.

"CHP'NİN ADAYI 4. TURA KALIRSA ONU DESTEKLEYECEĞİZ"

Güç, şunları kaydetti:

"Bugün Menderes'te başkan vekili seçimi için yürüttüğümüz süreci bugün karara bağladık. İlçe başkanımıza, meclis üyelerimize ve aday göstereceğimiz başkan vekili adayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Biz Barış Gürsoy arkadaşımızı aday olarak belirledik. İlerleyen turlarda herhangi bir 15 arkadaşımızdan kim olursa olsun 4. turda o arkadaşımızı destekleyeceğimize dair karar aldık, YENİ Parti meclis üyeleriyle beraber. Burada amacımız ayrıştırma değil birleştirme; beraber hem Cumhuriyet Halk Partili hem YENİ Partili sosyal demokrat anlayışla ortak hareket eden arkadaşlarımızı bir arada tutmayı amaçlıyoruz. Biz 4. tura eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz. Bizim adayımız kalırsa da onlardan destek bekliyoruz. Çünkü beraber yol yürüdükleri arkadaşlarıyla beraber yine önümüzdeki dönem Menderes için, Menderes halkı için, Menderes'teki bütün bu işleyiş için beraber mücadele edecekleri, ortak hareket edecekleri birlikte olacakları bir anlayışla beraber Menderes'i yönetmelerini diliyoruz. Dileğimiz bugün seçimlerde sosyal demokrat anlayış Menderes'te devam etmesidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, Yeni Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti’nin Menderes Belediyesi Başkan Vekili adayı Barış Gürsoy oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: YENİ Parti’nin Menderes Belediyesi Başkan Vekili adayı Barış Gürsoy oldu - Son Dakika
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