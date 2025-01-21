Menderes'te Yenilenen Halı Sahalar Açıldı

Güncel

(İZMİR) - Menderes'te, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri'nde yer alan halı sahalar yenileme çalışmalarının ardından kullanıma açıldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilk maçta çocuklarla birlikte oynadı.

Menderes'te yıllarca atıl halde bırakılmış olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri'nin halı sahaları yenilendi. Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında zeminden tellere, filelerden tribüne tesis tümüyle yenilendi.

Yenilenen tesislerin faaliyetlerine Menderes U12 takımlarının açılış maçı ile start verildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür ve belediye başkan yardımcıları karşılıklı takımlara geçerek çocuklarla birlikte mücadele etti. Başlama vuruşunu Belediye Başkanı İlkay Çiçek yaptı.

"Halı sahalarımızı kullanılabilir hale getirdik"

Yenilenen tesisler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Tesislerimiz yıllarca atıl halde bırakılmıştı. Göreve gelir gelmez sırayla her konuya el attık. En kısa zamanda sahalarımızı da inceleyip gerekli çalışmalar için talimatı verdik. Özenli çalışmalar sonucunda halı sahalarımızı kullanılabilir hale getirdik. Açılış maçımızı çocuklarımız ile yapıp hayırlı olsun baklavasını da birlikte yedik. Vatandaşlarımız, artık halı saha maçları için uzak yerlere gitmek zorunda değiller. Fair play ruhu içerisinde maçlarını sahalarımızda yapmaya devam edebilirler. Yenilenen halı sahalarımız tüm Menderes'e hayırlı olsun" dedi.