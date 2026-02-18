Menderes'te Zabıtadan Ramazan Ayı Denetimi - Son Dakika
Menderes'te Zabıtadan Ramazan Ayı Denetimi

18.02.2026 11:21  Güncelleme: 12:16
Menderes Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı.

Menderes Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler işletmelerde denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırarak tespitlerini yapıyor, uyarılarda bulunuyor. Kurallara uymayanlar, halk sağlığını tehdit eden unsurlar barındıranlara cezalar veriliyor. Gıda mühendisinin de yer aldığı ekipler hijyen, son kullanma tarihleri, fiyat, gramaj, ruhsat gibi birçok konuda sıkı kontroller yapıyor. Denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

Sıkı denetimler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Halkımızın sağlık ve güvenliği bizim için en öncelikli konudur. Bu nedenle denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı nedeni ile de kontrollerimizi artırdık. İşletmelere gerekli uyarıları yaptık. Kurallara uyan tüm işletmelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Menderes'te Zabıtadan Ramazan Ayı Denetimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Menderes'te Zabıtadan Ramazan Ayı Denetimi - Son Dakika
