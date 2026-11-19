İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D. (40) ve R.A'nın (41) ikametine baskın yaptı.

Evlerdeki aramalarda 15 uyuşturucu hap, 110 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.