Menemen'de Geleneksel El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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Menemen'de Geleneksel El Sanatları Sergisi

Menemen\'de Geleneksel El Sanatları Sergisi
18.06.2026 09:20
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Menemen'de düzenlenen sergide, el sanatları kursiyerlerinin 65 eseri beğeniye sunuldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde geleneksel Türk el sanatları kursiyerlerinin ürünleri, beğeniye sunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde, Kent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin bahçesinde açılan sergide, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin 65 eseri yer aldı.

Sergiyi gezen ziyaretçiler kurs ve eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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