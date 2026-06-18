İzmir'in Menemen ilçesinde geleneksel Türk el sanatları kursiyerlerinin ürünleri, beğeniye sunuldu.
Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde, Kent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin bahçesinde açılan sergide, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin 65 eseri yer aldı.
Sergiyi gezen ziyaretçiler kurs ve eserler hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Geleneksel El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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