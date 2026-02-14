Menemen'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menemen'de İstinat Duvarı Çöktü

14.02.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağış sonrası Menemen'de istinat duvarının çökmesiyle 2 bina hasar gördü, 151 kişi tahliye edildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi.

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarının çökmesiyle 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, AA muhabirine, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.

İstinat duvarının çökmesi sonrası hem otomobili hem de evinde hasar oluşan Merve Demirdaş ise sabah 04.00-05.00 sularında patlama sesi gibi bir ses işittiğini, sonrasında komşularının "herkes dışarı çıksın" dediğini duyduğunu aktardı.

Dışarı çıkmak istediğini ancak apartmanın merdiveninin yıkıldığını gördüğünü anlatan Demirdaş, "Onu görünce tekrar aşağıya indim. Köpeğimle birlikte eksi katlardan komşularımızla birlikte yan apartmanın bahçesine geçtik. Oradan da başka bir dairenin içerisinden dışarıya çıktık." dedi.

Demirdaş, park halindeki otomobilinin duvarın altında kaldığını, evinde de hasar olduğunu sözlerine ekledi.

"Göktaşı düştü sandım"

Evinde hasar oluşan Aşkın Sürekli ise ilk olarak şimşek çakması gibi bir ses duyduklarını, daha sonra merdivenin kopup binaya çarptığını belirtti.

Daha büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Ben göktaşı düştü sandım. Büyük bir patlama oldu gibi sanki ortalık savaş alanına döndü. Arka taraftan camı kırarak çıktık. Başka türlü çıkamıyoruz. Biz zeminde olduğumuz için herkes bizim daireden çıktı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Yan komşularımızın dairelerinde büyük hasar var. Kolay bir şey değil. Çok kötü bir durumdu. Beş yıldır buranın süren davası var. Her yere müracaat ettik ama sonuçlanmadı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:07:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Menemen'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.