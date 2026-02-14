Menemen'de Sağanak Sonrası Toprak Kayması - Son Dakika
Menemen'de Sağanak Sonrası Toprak Kayması

14.02.2026 12:19
Menemen'de sağanak sonucu istinat duvarı çöktü, 151 kişi tahliye edildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, ilk belirlemelere göre 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu. Bölgedeki 3 binada oturan 151 kişi tahliye edildi.

Kentte, dün sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Menemen ilçesi Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi'nde sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu. Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bölge dronla görüntülendi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

