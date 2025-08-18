Menfi ve Said ile Libya-Tunus İlişkileri - Son Dakika
Menfi ve Said ile Libya-Tunus İlişkileri

18.08.2025 18:57
Libya ve Tunus liderleri, işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi ve bölgesel konuları ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'u ziyeret eden Menfi, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said ile bir araya geldi.

Görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin Başkanlık Konseyine ve Libya halkının istikrar ve ulusal birlik yönündeki beklentilerini karşılayacak kapsamlı çözüm çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

İki lider, mevcut bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında ortak zorluklar karşısında işbirliğinin artırılmasının ve bölgesel-uluslararası platformlarda tutumların koordine edilmesinin önemine dikkat çekti.

Filistin meselesinin de ele alındığı görüşmede, Said ve Menfi, başta Gazze olmak üzere Filistin halkının karşı karşıya olduğu saldırılar, yıkım, zorla yerinden edilme ve sistematik açlığa karşı Filistinlilerin meşru haklarına verdikleri güçlü desteği yineledi.

Kaynak: AA

