Mengen\'de Kış Tedbirleri Toplantısı

Mengen Kaymakamlığı'nda kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler görüşüldü.
Ulaşım konularının ele alındığı toplantıda, vatandaşların güvenliği için kurumlar arasında tam koordinasyon sağlanması gerektiği vurgulandı.
Toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.
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