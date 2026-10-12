Mengen'de kooperatif, 15 taşınmazı 19 Ekim'de açık artırmayla satışa çıkaracak - Son Dakika
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Mengen'de kooperatif, 15 taşınmazı 19 Ekim'de açık artırmayla satışa çıkaracak

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Mengen'deki S.S. Mengen Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mülkiyetindeki 15 taşınmazı açık artırma usulüyle satacak. 19 Ekim Pazartesi Türkbeyli Mahallesi'ndeki Kültür ve Taziye Evi'nde yapılacak ihalede her taşınmaz için 10 dakikalık pey sürme süresi uygulanacak.

Bolu'nun Mengen ilçesinde S.S. Mengen Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mülkiyetindeki 15 taşınmazı açık artırma usulüyle satacak.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, Beşler Mahallesi'nde bulunan ve küçük sanayi alanlarında değerlendirilmesi planlanan taşınmazların satış ihalesi 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Türkbeyli Mahallesi'ndeki Kültür ve Taziye Evi'nde gerçekleştirilecek ihalede, her bir taşınmaz için 10 dakikalık pey sürme süresi uygulanacak.

Alanları 44,67 metrekare ile 2 bin 701,04 metrekare arasında değişen taşınmazların muhammen bedelleri 60 bin 305 lira ile 12 milyon 154 bin 680 lira arasında belirlendi.

Taşınmazlar, küçük sanayi alanlarında izin verilen faaliyetler doğrultusunda kullanılabilecek.

Kaynak: AA
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