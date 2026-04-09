Menopozda Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi: Faydalar ve Önemli Uyarılar - Son Dakika
Menopozda Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi: Faydalar ve Önemli Uyarılar

09.04.2026 13:46
Menopoz, kadınların doğal bir yaşam evresidir ve bu süreçte hormonlardaki azalma çeşitli semptomlara yol açar. Hormon replasman tedavisi, uygun hastalarda önemli faydalar sağlayabilir. Ancak bu tedavi herkes için uygun değildir; öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri önerilmektedir.

Menopoz, kadınlarda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği doğal bir yaşam evresidir. Türkiye'de kadınlar genellikle 47-49 yaşlarında bu döneme girerken, dünya ortalaması 50-52'dir. Bu süreç, östrojen ve progesteron hormonlarının azalmasıyla sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku sorunları ve ruh hali dalgalanmaları gibi belirtilere yol açabilir. Uzun vadede ise kardiyovasküler hastalıklar ve kemik yoğunluğunda azalma (osteoporoz) riski artar.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. A. Ezgi Sancaklı, menopoz döneminde biyoeşdeğer hormon replasman tedavisinin (HRT) uygun hasta grubunda ve hekim kontrolünde önemli faydalar sağladığını belirtiyor. Tedavi, menopozla azalan hormonları takviye ederek semptomları hafifletmeyi ve uzun vadeli olumsuz etkileri azaltmayı amaçlar. Biyoeşdeğer hormonlar, vücuttaki hormonlarla birebir aynı kimyasal yapıda olup, sentetik hormonlara göre yan etki risklerini düşürür ve kişiye özel dozlarda uygulanabilir.

Hormon replasman tedavisi her kadın için zorunlu değildir; öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Bunlar arasında direnç egzersizleri, sigarayı bırakma, dengeli beslenme ve düzenli taramalar yer alır. Tedavi, kadının yaşı, şikayetleri ve risk faktörlerine göre kişiye özel planlanır ve düzenli doktor takibi gerektirir. Tedaviye 60 yaşından önce veya menopozdan sonraki ilk 10 yıl içinde başlanması önerilir, çünkü bu dönemde başlanan tedavi ölüm riskini azaltabilir.

Ancak, hormon replasman tedavisi her kadın için uygun değildir. Tanı konulmamış vajinal kanama, meme kanseri öyküsü, inme geçmişi veya pıhtılaşma bozukluğu gibi durumlarda önerilmez. Tedavi genellikle 2-5 yıl sürer, ancak semptomlar devam ederse süre uzatılabilir. Güncel kılavuzlara göre, biyoeşdeğer hormon tedavisi risk faktörü bulunmayan kadınlarda meme kanseri ve kalp krizi riskini artırmaz, hatta tüm nedenlere bağlı ölüm oranını düşürebilir. FDA'nın 2025'te kara kutu uyarısını kaldırması, tedavinin güvenli olduğunu desteklemektedir.

Bitkisel ürünler hafif semptomlara yardımcı olabilir, ancak hormon tedavisinin bütüncül etkisini sağlayamaz ve etkinliği daha az bilimsel veriyle desteklenir. Dr. Sancaklı, tedavi öncesinde tüm risk faktörlerinin dikkatlice değerlendirilmesinin önemini vurguluyor.

Menopoz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menopozda Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi: Faydalar ve Önemli Uyarılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Menopozda Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi: Faydalar ve Önemli Uyarılar - Son Dakika
