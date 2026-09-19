Menteşe Belediyesi 6 parselin Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na tesciline karşı çıkacak - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi 6 parselin Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na tesciline karşı çıkacak

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Menteşe Belediyesi 6 parselin Mihrişah Valide Sultan Vakfı\'na tesciline karşı çıkacak
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Menteşe Belediyesi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ve çevresindeki 6 parselin 18 Eylül 2026'da Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildiğini açıkladı. Belediye, kent hafızası için gereken hukuki ve idari mücadeleyi vereceğini bildirdi.

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile çevresindeki belediye hizmetlerinde kullanılan toplam 6 parselin Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildiği belirtilerek, "Bu yapılar Menteşe kent hafızasının, kamusal yaşamının ve geleceğimizin ortak değerleridir. Bu süreçte gereken her türlü hukuki ve idari mücadeleyi vereceğiz" denildi.

Menteşe Belediyesi, belediyeye ait Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile çevresindeki belediye hizmetlerinde kullanılan toplam 6 ayrı parselin 18 Eylül 2026 tarihinde Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildiğini açıkladı.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi yıllardır Menteşe halkının sosyal, kültürel ve kamusal yaşamının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Yıllar içerisinde Konakaltı'nda nikah törenleri gerçekleştirilmiş, belediye meclis toplantıları yapılmış, çok sayıda panel ve seminer düzenlenmiş, sergilere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılmış, yaz ve kış dönemlerinde binlerce hemşehrimize çeşitli kurs ve eğitimler verilmiştir.

Dolayısıyla Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, Menteşe halkının hayatında iz bırakan; insanların bir araya geldiği, öğrendiği, ürettiği, kutlama yaptığı ve ortak yaşamı paylaştığı bir kamusal mekandır. Buradan özellikle ifade etmek isteriz; meselemiz, Menteşe Belediyesi'ne ait taşınmazların ve Menteşe halkının ortak kullanımındaki kamusal alanların korunmasıdır.

Bizler bu makamların sahibi değiliz, Menteşe halkının emanetçileriyiz. Bu yapılar da Menteşe kent hafızasının, kamusal yaşamının ve geleceğimizin ortak değerleridir. Menteşe Belediyesi olarak bu süreçte gereken her türlü hukuki ve idari mücadeleyi vereceğiz."

Kaynak: ANKA
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