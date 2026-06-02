Menteşe Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, altyapı, bakım ve onarım çalışmalarının hızını ve teknik kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

Menteşe Belediyesi'nin filosuna bir adet asfalt yama robotu, bir adet mini paletli ekskavatör ve bir adet transit kasalı araç dahil edilirken; mevcut bir kazıcı yükleyici de tam kapsamlı revizyondan geçirilerek yeniden sahaya sürüldü.

Yeni alınan ve revize edilen bu araçlarla, ilçe genelindeki hizmet kalitesinin artırılması ve yaşanacak sorunlara en hızlı ve teknik açıdan en doğru müdahalenin yapılması hedefleniyor.