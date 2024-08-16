Menteşe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 1 Ton Sebze Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menteşe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 1 Ton Sebze Dağıttı

Menteşe Belediyesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ata tohumlarından yetiştirilen sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olacaklarını belirtti.

16.08.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 ton sebze dağıtımı gerçekleştirdi.  Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarından yetiştirilen sebzeler, belediye ekiplerince kapı kapı dolaşılarak ailelere teslim edildi.

Menteşe Belediyesi tarafından ata tohumundan üretilen bir ton domates, biber ve patlıcan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Ekonomik sıkıntılar hepimizi etkiliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi de her geçen gün zorlaşıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hedefimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayarak onlara bir nebze olsun destek olabilmek. Bu düşünceyle belediyemizin Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarımızdan yetiştirdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde hasadını yaptığımız 1 ton sebzenin bir kısmını, mahalle muhtarlarımızın aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bir kısmını da belediyemize ait aşevinde ve işletmelerimizde kullanacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımlarımız ve desteğimiz devam edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel yönetim, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 1 Ton Sebze Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 1 Ton Sebze Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement