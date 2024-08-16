Menteşe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 1 Ton Sebze Dağıttı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 ton sebze dağıtımı gerçekleştirdi. Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarından yetiştirilen sebzeler, belediye ekiplerince kapı kapı dolaşılarak ailelere teslim edildi.

Menteşe Belediyesi tarafından ata tohumundan üretilen bir ton domates, biber ve patlıcan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Ekonomik sıkıntılar hepimizi etkiliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi de her geçen gün zorlaşıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hedefimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayarak onlara bir nebze olsun destek olabilmek. Bu düşünceyle belediyemizin Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarımızdan yetiştirdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde hasadını yaptığımız 1 ton sebzenin bir kısmını, mahalle muhtarlarımızın aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bir kısmını da belediyemize ait aşevinde ve işletmelerimizde kullanacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımlarımız ve desteğimiz devam edecektir" dedi.