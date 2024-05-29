Menteşe Belediyesi Kış Kursları Sergisi Açıldı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin eserlerinin sergilendiği 'Kış Kursları Sergisi', Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kış kursları sergisinde enstrüman, mozaik, ebru ve resim dahil 18 farklı branşta kurs alan bin 400 kursiyerin eserleri sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, "Eğitime ve sanata değer veren toplumlar, geleceğe umutla bakarlar. Biz de belediye olarak, her yaştan insanımıza yönelik kurslar ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 18 farklı branştaki kış kurslarımıza yoğun bir katılım oldu. Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimler ve disiplinli çalışmaları sonucunda yeteneklerini ortaya koydular. Artık el emeği eserler yaratıyor, gitar çalıyor, dans ediyorlar. Buradaki eserler, kursiyerlerimizin ne kadar becerikli ve azimli olduğunun da göstergesidir. Kentimiz ve halkımız için her alanda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Yardımcısı Barut'un konuşmasının ardından Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu müzik, halk oyunları ve temsili kına gecesi gösterileri sahnelendi.