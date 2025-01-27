Menteşe Belediyesi Modern Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Modern Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Menteşe Belediyesi, hem kırsal hem de merkezdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek şehrin estetik görünümünü ve ulaşım güvenliğini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Gonca Köksal, devam eden projelerin detaylarını paylaştı.

27.01.2025 11:08  Güncelleme: 12:35
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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi hem kırsal hem de merkezde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Modern ve konforlu yollar, şehrimizin hem estetik görünümünü hem de ulaşımını doğrudan etkileyen temel unsurlardan. Devam eden yol çalışmalarımız ile sürücüler ve yayalar için güvenliği artırırken, şehrin dinamik yapısına ve estetik görüntüsüne de katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Menteşe'nin modern ve güvenli yollara sahip olması için Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Orhaniye Mahallesi'nde 3 bin 100 metrekare kilit parke üst kaplama, 480 metre kaldırım ve yeşil şerit imalatı yapıldı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal devam eden çalışmalar ile ilgili olarak, "Kırsal ve merkez ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 12 bin 970 metrekare kilit parke taşı kaplama, 5 bin 960 metrekare beton yol kaplama, 21 kilometre yol açımı ve 437 kilometre yol düzenleme çalışması yapmıştık. Modern ve konforlu yollar, şehrimizin hem estetik görünümünü hem de ulaşımını doğrudan etkileyen temel unsurlardan. Devam eden yol çalışmalarımız ile sürücüler ve yayalar için güvenliği artırırken, şehrin dinamik yapısına ve estetik görüntüsüne de katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Modern Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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