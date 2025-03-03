Menteşe Belediyesi'nden Depremzede Kadınlar İçin Dayanışma Kampanyası

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlar için dayanışma kampanyası başlattı. Herkesi kampanyaya destek olmaya davet eden Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Deprem bölgesine yapılacak küçük bir destek, büyük bir fark yaratacaktır" dedi.

Menteşe Belediyesi, Eğitim-Sen Muğla Şubesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı, "Deprem bölgesindeki kadınların hijyen ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak" olarak belirlendi.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, hijyen malzemeleri (ped, nemlendirici krem, şampuan, saç kremi, tırnak makası, cımbız, ıslak mendil, hazır ağda, güneş kremi, kolonya, diş macunu), temizlik ürünleri (çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı) ve gıda ürünleri (teneke peynir, zeytin, kahvaltılık gıdalar), bebek malzemeleri (bebek bezi, bebek maması, biberon) gibi ürünleri Menteşe Belediyesi, Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi'ne teslim edebilecek.

"Halkımızı bu anlamlı dayanışmaya katkıda bulunmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Gonca Köksal, deprem bölgesindeki kadınlara yönelik düzenlenen dayanışma kampanyası hakkında yaptığı açıklamada, "Kadın dayanışması, en zor zamanlarda bile umudu yeşerten en büyük güçtür. Deprem bölgesine yapılacak küçük bir destek, büyük bir fark yaratacaktır. Halkımızı bu anlamlı dayanışmaya katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.