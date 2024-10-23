Menteşe Belediyesi'nden Kanserde Farkındalık Eğitimi

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla kadın personeline "Kanserde Farkındalık Eğitimi" verdi.

Menteşe Belediyesi'ne ait Ayhan İçöz Salonu'nda düzenlenen Kanserde Farkındalık Eğitimi'ne Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut ve kadın personel katıldı.

Eğitim kapsamında Uzm. Dr. Burcu Şen Şahin ve Uzm. Dr. Hüseyin Eren Duman tarafından katılımcılara kanser türleri, kansere neden olan etkenler, kanserin türlerine göre görülen belirtiler, kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi konu başlıklarında bilgi aktarıldı. Slayt sunum eşliğinde verilen eğitimin ardından Uzman Doktorlar Şahin ve Duman, kadınların erken teşhis ve kanser ile ilgili sorularını yanıtladı.