Menteşe Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Seferberliği

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Menteşe Belediyesi ekipleri, ibadethanelerde rutin iç ve dış bakım faaliyetlerine ek olarak Ramazan'a özel bir temizlik programı uyguluyor.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, vatandaşların Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde karşılaması için titiz bir faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal sorumluluk anlayışı ile toplum sağlığına önem veren bir belediye olarak Ramazan ayında vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Bu çalışmalar kapsamında camilerimizin iç ve dış alanlarında dezenfeksiyon işlemleri, halı yıkama ve genel temizlik faaliyetleri yürütüyoruz. Her bir detaya özen göstererek, ibadethanelerimizi Ramazan ayına hazırlıyoruz. Ayrıca, Ramazan boyunca da temizlik çalışmalarımız aralıksız sürecek. Ramazan'ın ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum."