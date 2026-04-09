Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evi Sakinleri Müzik ve Dansla Eğlenceli Zaman Geçirdi

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evi'nde kalan bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla müzikli ve danslı bir etkinlik düzenlendi.

Menteşe Belediyesi, Bodrum Turgutreis Kültür ve Sanat Derneği (TÜSDER) ve Aspat Müzik Topluluğu iş birliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evi sakinleri için hayata geçirilen programda, Türk sanat müziği ile pop müzik dinletisi sunuldu.

Yaşlı bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak için gerçekleştirilen etkinlikte, Aspat Korosu üyelerinin müzik dinletisinin yanı sıra dans grubu gösterileri de yer aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik edip dans ederek keyifli zaman geçirdi.