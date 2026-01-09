Menteşe Belediyesi ile Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadelede Güçlü İş Birliği

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi arasında, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadelede eğitim, farkındalık ve rehabilitasyonu kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Menteşe Belediyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile bağımlılıkla mücadelede toplumsal desteğin güçlendirilmesi, sürecin kamuoyunca benimsenmesi ve mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Protokol kapsamında ortak projeler geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi ile bağımlılıklarla mücadelede yerel düzeyde etkin adımlar atılması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini belirterek, "Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras ile imzaladığımız bu protokol ile bağımsızlık seferberliğinde öncü olmak istedik. Muğla'mız için hayırlısı olsun" dedi.

"Hemşehrilerimizin sağlığı bizler için çok kıymetli"

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise bağımlılıkların çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Köksal Aras, "Bağımlılıkla mücadele konusunda hassas bir şekilde, büyük bir gayretle çalışmalar devam ediyor. Muğla ölçeğinde de çok ciddi bir yol katedildi. Menteşe Belediyesi olarak biz de tabii ki bu çalışmanın önemli bir paydaşı olmamız gerektiğinin farkındayız. Kumar, madde, tütün, alışveriş ve teknoloji bağımlılığı gibi pek çok tür var. Ciddi anlamda sosyal ve ekonomik hayatı, psikolojimizi olumsuz ve ciddi düzeyde etkiliyor. Hemşehrilerimizin sağlığı bizler için çok kıymetli. Bu yüzden bu protokolü hızlıca imzalayarak, etkinlikler düzenlemeye, projeler üreterek ortaklaşa bir çalışma yürütmeye karar verdik" diye konuştu.