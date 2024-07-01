Menteşe Belediyesi, Zeytin Mahallesi'nde Kadınlara Sağlık Taraması Yaptı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye' projesi kapsamında Zeytin Mahallesi'ndeki kadınlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme yaptı.

Menteşe Belediyesi'nin kırsalda yaşayan kadınların sağlığa erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik hayata geçirdiği proje kapsamında, sağlık ve sosyal hizmetler personeli, Zeytin Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi. Ekipler, kadınlara kanser, kendi kendine meme muayenesi, erken tanıda karşılaşılabilecek belirtiler ve tarama yöntemleri ile ilgili eğitimler verirken, katılımcıların kan şekerini ve tansiyonlarını da ölçtü. Devam eden proje kapsamında, özellikle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik bilgilendirme ve tarama çalışmalarına devam edilecek.