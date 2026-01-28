Menteşe Belediyesi, Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Emirbeyazıt Mahallesi'nde 'kolejler bölgesi' olarak bilinen alanda devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Köksal Aras, "Şu ana kadar bin 650 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplandı. Ayrıca 850 metre uzunluğundaki alanda da sıcak asfalt çalışmaları başladı" dedi.

Kolejler bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Köksal Aras, bölgede birkaç ay önce kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve elektrik hatlarının yer altına alındığını belirterek, "Baştan beri ifade ettiğimiz gibi, önce altyapı, ardından üstyapı anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, bölgede üstyapı çalışmalarına hız verdik. Şu ana kadar 1.650 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplandı. Ayrıca 850 metre uzunluğundaki alanda da sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı" dedi.

Hava koşullarının izin verdiği ölçüde çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Başkan Köksal Aras, "Şu anda Yönelt Koleji önünde düzeltme çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmaların ardından, ihtiyaç duyulan noktalarda etap etap kilit parke uygulamasına geçilecek. Bölgede planlanan kilit parke çalışmalarının yaklaşık yüzde 30'u tamamlandı. Kolejler bölgesi ticari açıdan yoğun, gelişmekte olan ve alışveriş merkezine yakın bir alan. Burada eğitim kurumlarının bulunması ve trafik yoğunluğu nedeniyle çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

Devam eden çalışmaların sonunda bölgeye toplamda 11 bin metrekare kilit parke döşeneceği açıklandı.