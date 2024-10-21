Menteşe'de Orman Yangını: 120 Arı Kovası Zarar Gördü - Son Dakika
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Menteşe'de Orman Yangını: 120 Arı Kovası Zarar Gördü

Menteşe\'de Orman Yangını: 120 Arı Kovası Zarar Gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 120 arı kovanı zarar gördü, arıcılar önlem aldı.

21.10.2024 14:47
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 gün önce çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında 120 arı kovanının zarar gördüğü belirlendi.

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ekipleri de bölgeye giderek hasar tespit çalışması yaptı.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Yılmaz Kaya, AA muhabirine, Turnalı Mahallesi'nde başlayan orman yangınının kısa sürede Kıran ve Sarnıç mahallerinin sınırlarına yaklaşması nedeniyle birlik üyesi tüm arıcılara mesaj gönderdiklerini söyledi.

Uyarının ardından ormanlık alanda kovanları olan yaklaşık 100 arıcının bölgeye geldiğini belirten Kaya, "Bölgede bulunan arıcılarımız kendi imkanları ile yaklaşık 20 bin kovanı taşıyarak güvenli alanlara götürdü. Sadece bir üyemizin yangında 120 kovanı yandı. Daha büyük kayıpların önüne geçtik." dedi.

Zarar gören kovanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Kaya, yangın söndürme çalışmalarına arıcıların da destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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