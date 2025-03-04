Menteşe'de Ramazan Boyunca Her Gün Davul Çalınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menteşe'de Ramazan Boyunca Her Gün Davul Çalınacak

Menteşe Belediye Meclisi, ramazan ayında her gün davul çalınmasına oy birliğiyle karar verdi. Başkan Köksal, halktan gelen taleplerle birlikte geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

04.03.2025 17:26  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda ramazan ayında ilçede her gün ramazan davulu çalınacak. Başkan Gonca Köksal, "Halkımızdan ciddi anlamda ramazan davulu çalınmasına yönelik talepler geldiğini gördük. Geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması çok önemli. O yüzden meclis gündemine bu konuyu taşımak istedik" dedi.

Menteşe Belediye Meclisi'nde 2014 yılında ramazan davulunun temsili olarak Ramazan ayının ilk günü, 15'inci günü, Kadir Gecesi ve Ramazan ayının son günü çalınmasına ilişkin karar alınmıştı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan mart ayı meclis toplantısında dokuz mahalle muhtarı ramazan ayında geleneklerin yaşatılması amacıyla ramazan davulunun Menteşe'de her gün çalınması için dilekçe verdi. Meclis gündemine alınan dilekçe mecliste oylamaya sunuldu. Ramazan davulunun ay boyunca Menteşe'de her gün çalınmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan Köksal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2014 senesinde eskiden alınmış bir karar var. Sadece Ramazan'ın dört günü davul çalınsın şeklinde. Yerel basında son dönemde bu konuyla ilgili haberler yapıldı. Haberlere yapılan yorumlarda halkımızdan ciddi anlamda ramazan davulu çalınmasına yönelik talepler geldiğini gördük. Muhtarlarımızdan konuyla ilgili görüş aldık. Muhtarlarımızın da hemen hemen hepsi ramazan davulu çalınması yönünde vatandaşlarımızın talepleri olduğuna yönelik görüşlerini bildirdiler. Bize de bunu uygulamak düştü. Ramazan ayının manevi atmosferinde ramazan davulunun anlamlı bir yeri var. Geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması çok önemli. Geleneklerimizi yaşatmak bizleri de mutlu eder. O yüzden meclis gündemine bu konuyu taşımak istedik."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Menteşe, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'de Ramazan Boyunca Her Gün Davul Çalınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:45:59. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de Ramazan Boyunca Her Gün Davul Çalınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.