Muğla\'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak'ta bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, eve girerek Adnan- Gülşen Gülceoğlu çiftini dışarıya çıkartmayı başardı. Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortum ile yangına su tutarak destek oldu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye erleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.