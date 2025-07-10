Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu

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Muğla\'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
10.07.2025 22:09
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Muğla\'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak'ta bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, eve girerek Adnan- Gülşen Gülceoğlu çiftini dışarıya çıkartmayı başardı. Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortum ile yangına su tutarak destek oldu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye erleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

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