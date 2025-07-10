Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak'ta bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, eve girerek Adnan- Gülşen Gülceoğlu çiftini dışarıya çıkartmayı başardı. Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortum ile yangına su tutarak destek oldu.
Yangın itfaiye erleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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