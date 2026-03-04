Menteşe Belediyesi'nden Kolejler Bölgesi'ne Yeni Park - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe Belediyesi'nden Kolejler Bölgesi'ne Yeni Park

04.03.2026 11:57  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi, Kolejler Bölgesi'nde yeni bir park yaparak yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyor. Proje, ekolojik dengeyi koruma ve vatandaşlara nefes alabilecekleri alanlar sunma amacı taşıyor.

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, kent merkezinde yeşil alan miktarını artırma hedefi doğrultusunda Kolejler Bölgesi'ne yeni bir park kazandırıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen üstyapı çalışmalarına ek olarak hayata geçirilecek proje ile bölgedeki mevcut yeşil alan miktarı iki katına çıkarılacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mart ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Kolejler Bölgesi'ne yeni bir park kazandılacağını söyledi.  Parkın tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını belirten Aras, kent merkezinde artan yapılaşmaya karşı ekolojik dengeyi korumanın ve vatandaşlara nefes alabilecekleri kamusal alanlar oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan Aras, "Şehrimizin ekolojik dengesini korumak ve hemşehrilerimize nefes alabilecekleri modern yaşam alanları sunmak amacıyla Kolejler Bölgemize yeni bir park kazandırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında sert zemin oranını azaltarak bölgedeki yeşil alan kapasitesini iki katına çıkaracağız. Toprakla buluşturacağımız yeni ağaçlarımız ve konforlu oturma alanlarımız sayesinde doğayla iç içe, her yaştan hemşehrimizin keyifle vakit geçirebileceği yaşayan bir parkı Menteşe'mize kazandıracağız" diye konuştu.

Aras, projenin yalnızca Kolejler Bölgesi'ne değil, kent merkezinin bütününe yönelik 'Daha az beton, daha çok yeşil' anlayışının somut bir adımı olarak hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi'nden Kolejler Bölgesi'ne Yeni Park - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:58:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi'nden Kolejler Bölgesi'ne Yeni Park - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.