Menteşe Belediyesi'nden Kolejler Bölgesi'ne Yeni Park

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, kent merkezinde yeşil alan miktarını artırma hedefi doğrultusunda Kolejler Bölgesi'ne yeni bir park kazandırıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen üstyapı çalışmalarına ek olarak hayata geçirilecek proje ile bölgedeki mevcut yeşil alan miktarı iki katına çıkarılacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mart ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Kolejler Bölgesi'ne yeni bir park kazandılacağını söyledi. Parkın tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını belirten Aras, kent merkezinde artan yapılaşmaya karşı ekolojik dengeyi korumanın ve vatandaşlara nefes alabilecekleri kamusal alanlar oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan Aras, "Şehrimizin ekolojik dengesini korumak ve hemşehrilerimize nefes alabilecekleri modern yaşam alanları sunmak amacıyla Kolejler Bölgemize yeni bir park kazandırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında sert zemin oranını azaltarak bölgedeki yeşil alan kapasitesini iki katına çıkaracağız. Toprakla buluşturacağımız yeni ağaçlarımız ve konforlu oturma alanlarımız sayesinde doğayla iç içe, her yaştan hemşehrimizin keyifle vakit geçirebileceği yaşayan bir parkı Menteşe'mize kazandıracağız" diye konuştu.

Aras, projenin yalnızca Kolejler Bölgesi'ne değil, kent merkezinin bütününe yönelik 'Daha az beton, daha çok yeşil' anlayışının somut bir adımı olarak hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.