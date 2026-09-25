Meraj uçağına Necef Havalimanı'nda yolcu izni verilmediği öne sürüldü, uçak boş döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meraj uçağına Necef Havalimanı'nda yolcu izni verilmediği öne sürüldü, uçak boş döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak basınındaki haberlere göre, Necef Uluslararası Havalimanı yönetiminin Meraj Havayollarına ait uçağa yolcu bindirilmesine onay vermediği öne sürüldü. Uçağın Meşhed'e boş döndüğü belirtilirken, havalimanı yönetimi henüz bir açıklama yapmadı.

Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı yönetiminin, İran'ın Meraj Havayollarına ait bir uçağın yolcu almasına izin vermediği ve uçağın İran'ın Meşhed kentine yolcusuz olarak geri döndüğü öne sürüldü.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi Meraj Havayollarına ait uçağın yolcularının binişine onay vermezken, söz konusu uçak daha sonra kalkış noktası olan Meşhed'e boş olarak döndü.

Necef Havalimanı yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi, İran'a yönelik karşılıklı tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Dış PolitikaUlaşımGüncelNecefDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:24:13. #7.13#
SON DAKİKA: Meraj uçağına Necef Havalimanı'nda yolcu izni verilmediği öne sürüldü, uçak boş döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei