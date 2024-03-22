Meral Akşener\'den Erdoğan\'a çağrı: Ya 100 öğretmen atayacaksın ya da ben sana atattıracağım

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HABER: HAKAN KAYA, KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi. Seçime 8 gün kaldığını hatırlatan Akşener, "İstersen yapabilirsin. Bayram ikramiyesini 7 bin lira yap. İkincisi bütün emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yap. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getir. Bunu yaparsan emekliler seni hayırla yad eder. Yapmazsan bütün emeklilerin oyuna talibim. Size elimi uzatıyorum. Tutun elimi. Görün bakın nasıl söke söke bu işi yapacağım" dedi. Akşener öğretmen ataması üzerinden de Erdoğan'a yüklenerek, "Şimdi her birimiz 2023 seçiminde sizlere dedik ki söz verdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü diye 100 bin öğretmen atayacağız. Bu 100 öğretmeni atayacaksın Sayın Erdoğan. ya şimdi atayacaksın ya da 31'inden sonra ben sana atattıracağım" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener Marmaraereğlisi'nin ardından Muratlı ilçesine giderek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet İlker Atasever ve Muratlı Belediye Başkanı adayı Namık Geçko ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti öncesi Akşener, bir sandalyeye çıkarak alanda toplananlara hitap etti.

"SAYIN ERDOĞAN YA 100 ÖĞRETMEN ATAYACAKSIN YA DA 31'İNDEN SONRA BEN SANA ATATTIRACAĞIM"

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştirerek şöyle konuştu:

"Bütün bu seçim boyunca üç konuyu özellikle söyledim. Bunlardan birisi emekliler. Emekliler. Türkiye'nin her yerinde 10 bin lira alan emekliler aç, aç, aç. Dolayısıyla buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Seçime, 8 gün kaldı. İstersen yapabilirsin. Bayram ikramiyesini 7 bin lira yap. İkincisi bütün emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yap. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getir. Bunu yaparsan emekliler seni hayırla yad eder. Yapmazsan bütün emeklilerin oyuna talibim. Size elimi uzatıyorum. Tutun elimi. Görün bakın nasıl söke söke bu işi yapacağım. İkincisi atanamayan öğretmenler. Şimdi her birimiz 2023 seçiminde sizlere dedik ki söz verdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü diye 100 bin öğretmen atayacağız. Bu 100 öğretmeni atayacaksın Sayın Erdoğan. ya şimdi atayacaksın ya da 31'inden sonra ben sana atattıracağım. Söz veriyorum. Göreceksiniz. Çünkü o çocukların öğretmen olması için okulları açan sensin. Planı program yapan sensin ve bu bu atamayı yapacaksın. Üçüncüsü mülakatın kaldırılacağını gene hepimiz bütün siyasi partiler söyledik. Dolayısıyla bu mülakatı kaldıracaksın. 87 puan alıp. Mülakatta elenen çocuklar 73 puanla, mülakattan tayin olan çocuklar var. Bu haksızlığı gidereceksin. Şimdi bir başka mevzu var. Diyor ki ben bunları söylediğim zaman para nerede bütçeyi niye bozalım? Suriyelilere para buluyorsun kardeşim. Öğretmene mi bulamıyorsun. Türkiye'yi soyanların vergilerini silme imkanını buluyorsun. O parayı buluyorsun. Ama buna karşılık, emekliye, öğretmene, çiftçiye, atanamayan gençlere bulamıyorsun. Böyle bir durum olamaz."

Akşener konuşmasının ardından esnafı tek tek ziyaret ederek belediye başkan adaylarına oy istedi.