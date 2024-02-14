Meral Akşener gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Meral Akşener gözyaşlarına hakim olamadı

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, depremler ve maden faciasıyla ilgili olarak 'Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor?' diye sordu. Akşener, Karacaoğlan'ın bestelenen bir şiirini dinletirken gözyaşlarına hakim olamadı ve kürsüden gözyaşlarıyla indi.

14.02.2024 13:44
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Kürsüden "Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor?" diye soran İyi Parti lideri Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı.

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, 6 Şubat depremlerini ve son yaşanan İliç'teki maden faciasını kastederek "Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor?" diye sordu. Cep telefonundan Karacaoğlan'ın bestelenen bir şiirini dinleten Akşener gözyaşlarına hakim olamadı. Şiirin sonunda "And olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz" diye yemin eden Akşener kürsüden gözyaşları ile indi.

Meral Akşener gözyaşlarına hakim olamadı
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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