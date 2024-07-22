Meral Akşener, İYİ Parti\'ye oy vermeye ikna edilme haberlerini yalanladı

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(ANKARA) - İYİ Parti kurucu genel başkanı Meral Akşener, bir haber sitesinde yer alan; "Kurban Bayramı vesilesiyle kendisini ziyaret eden partililere 'Bir seçmen olarak beni İYİ Parti'ye oy vermeye ikna edin' diyor" içerikli haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Akşener, "İYİ Parti'ye, aidiyetim ve bağlılığım kimse tarafından sorgulanamayacağı gibi İYİ Parti dışında herhangi bir siyasi partiye bir seçmen olarak oy vermeyeceğim de ortadadır" dedi.

İYİ Parti önceki genel başkanı Meral Akşener, bir haber sitesinde kendi hakkında dün yayımlanan "Akşener 'ikna edilmek' istiyor" başlıklı haberin içerinğinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Akşener, X hesabından yaptığı açıklamada haberde geçen biçimde bir beyanı olmadığını, bu haberler nedeniyle toplumda ve İYİ Partililer nezdinde hakkında olumsuz görüşler oluştuğunu ifade etti.

İYİ Parti'ye aidiyeti ve bağlılığının kimse tarafından sorgulanamayacağı gibi İYİ Parti dışında herhangi bir siyasi partiye oy vermeyeceğine dikkati çeken Akşener'in açıklaması şöyle:

"İnternet üzerinden yayın yapan gazeteduvar.com isimli haber sitesinde 'Akşener 'ikna edilmek' istiyor' biçiminde 21.07.2024 tarihinde bir haber yayınlanmıştır. Yayınlanan bu haber içeriğinde, 'Geçtiğimiz kurban bayramında kendisini ziyaret eden partililerle bir araya gelen Akşener ile bazı milletvekillerinin de görüştüğü biliniyor. Meclis kulislerine yansıyan bilgilere göre Akşener kendisini ziyaret eden kimi partililere, 'Bir seçmen olarak beni İYİ Parti'ye oy vermeye ikna edin' diyor' şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Haberin içeriğinde yer alan ifadeler tümüyle gerçek dışıdır. Bayram sürecinde ziyaretime gelen partililere, haberde geçen biçimde herhangi bir beyanım olmamıştır. Son günlerde bazı yayın organları tarafından ismim kullanılarak herhangi bir kaynağa dayanmayan gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Bu haberler nedeniyle toplumda ve Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Partililer nezdinde hakkımda olumsuz düşünce ve görüşler oluşmaktadır. Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Parti'ye, aidiyetim ve bağlılığım kimse tarafından sorgulanamayacağı gibi İYİ Parti dışında herhangi bir siyasi partiye bir seçmen olarak oy vermeyeceğim de ortadadır.

Basın ve yayın organlarını bu haber vesilesi ile bir kez daha doğru, tarafsız ve kaynak belirterek haber yapmaya ve toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum. Bu nedenle işbu tekzip istemimin haberin içeriğinin yer aldığı internet sayfasında, haber altında kamuoyunun doğru ve kaynağından bilgilendirilmesi için yayınlanmasını rica ederim."