Meral Kara Delen Anıldı

Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Delen'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, endoskopi işlemi sonrasında fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 16 Şubat 2025'te yaşamını yitiren Delen'in merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua eden ziyaretçiler, Delen'in mezarına çiçek bıraktı.

Anma programına katılan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, gazetecilere, Delen'i kaybetmenin acısını yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Delen'in fedakar biri olduğunu dile getiren Beriş, "Meral Hanım çok çalışan, temiz, gayretli ve dürüst bir çalışma arkadaşımızdı. Ani vefatı hepimizi üzdü. Bu vesileyle ailesine ve bütün sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Delen'in eşi Oğuzhan Delen de zor günler geçirdiğini belirterek, "Meral hastaneye gülerek, oynayarak gitti. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde gittik, iki gün sonra da maalesef cenazesini aldık." dedi.

Ailenin avukatı Yunus Emre Güney de olaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini anlattı.