Mercedes-Benz Gümrük Vergilerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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Mercedes-Benz Gümrük Vergilerine Karşı Çıkıyor

Mercedes-Benz, AB'nin Çin elektrikli araçlarına gümrük vergisi uygulamasını ertelemeye çağırdı.

22.10.2024 13:34
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BERLİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uygulamayı planladığı gümrük vergilerine karşı duruşunu yineleyerek iki tarafın çıkarlarına zarar vermemek için oldukça tartışmalı olan bu önlemlerin uygulanmasının ertelenmesi çağrısı yaptı.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Alman medya kuruluşu Bild'e Pazartesi günü verdiği demecinde, "Daha fazla serbest ticarete ihtiyacımız var, ek engellere değil" ifadelerini kullandı. Gümrük vergilerinin, AB'nin küresel rekabet gücünü artırmayacağını kaydeden CEO, söz konusu rekabet gücünün birliğin başarılı dönüşüm ve uzun vadeli ekonomik büyümesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Planlanan gümrük vergilerinin uygulanma tarihi yaklaşırken Kaellenius, AB'ye iki tarafa da faydalı olacak dengeli bir çözüm arama çağrısı yaptı. Müzakerelerin zaman alacağına dikkat çeken CEO, AB'den anlaşmazlığın tırmanmasını önlemek üzere görüşmeleri sürdürmesini istedi.

Mercedes-Benz'le benzer endişeleri taşıyan Alman otomotiv sektörü ve federal hükümet de korumacı gümrük vergilerine açık şekilde karşı çıkarak söz konusu önlemlerin bir gümrük vergileri sarmalı ve hatta bir ticaret savaşı başlatıp nihayetinde AB'nin kendi ekonomik çıkarlarını tehdit edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Otomobil, Politika, Ekonomi, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mercedes-Benz Gümrük Vergilerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika

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