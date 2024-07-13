Mercek-21 Operasyonlarında 1564 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde, 75 ilde düzenlenen 'Mercek-21' operasyonlarında 1564 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik 75 ilde son 5 günde 'Mercek-21' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; ev ve iş yeri baskınları ile halka açık alanlar ve yol kontrollerinde yapılan aramalarda 1033 tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 av tüfeği olmak üzere toplam 1564 ruhsatsız silah ele geçirildi. 1819 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.