MERCİ\'den okula uyum sürecine ilişkin tavsiyeler

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(MERSİN) - MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan Psikolog Özlem Özkan, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde 1'inci sınıfa başlayan çocukların okula uyum sürecine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Özkan, uyum süreci uzayan çocuklara MERCİ'de destek verdiklerini de belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde Psikolog Özlem Özkan, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla 1'inci sınıfa başlayan çocukların okula uyum sürecine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Okul öncesi ve kreş deneyimi olmayan çocukların kaygı duymalarının normal olduğunu, okula alışma süreçlerinin değişkenlik gösterebileceğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Çocuğumuzun okula ve öğretmene güven duyması ve ebeveyninden aşamalı olarak ayrılmasını bekliyoruz. İlk günden itibaren ayrılma süresini yavaş yavaş kademeli olarak sağlamalıyız. Velilerimiz okulun bahçesinde bekleyebilirler. Çocuğu öğretmenine teslim ederken öğretmenin rolü ve kendisiyle kuracağı ilişki adına ona güven verici açıklamalarda bulunmak önemli olacaktır. Okula kaçta gideceği ve çıkacağı, okuldan onu kimin alacağı, okulda kimden yardım isteyebileceği, okulda neler yapacakları konusunda da sade ve anlaşılır bir dille bilgilendirme yapmak önemli olacaktır. Oryantasyon süreci dediğimiz şey aslında üç aşamalı bir süreç. Çocuğun, ailenin ve okul üçgeninin oryantasyonu. Ebeveynlerden ilk olarak istediğimiz şey okulla ilgili bilgi edinmeleri. Okulun rutinleri neler, bu süreçte kendileriyle kim muhatap, psikolog nasıl çalışıyor gibi oryantasyon sürecine dair kafalarındaki bütün sorulara cevap bulabilirlerse kendileri de sürece hakim olacakları için çocuklarının kaygısını olabildiğince azaltacaklardır."

Özkan, çocukların ailelerinin jest ve mimiklerini çok iyi okuduğunu, çocuklarını okula bırakırken kaygılı bir ifadeye sahip olmamalarını, kendilerinden emin ve sakin bir şekilde hareket etmelerini gerektiğini söyledi.

Özkan, ebeveynlerin çocuklarına karşı şefkatli ve anlayışlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuğun duygusuna eşlik etmek çok kıymetli. Onu anladığınızı göstermek ve şefkatli bir tutum sergilemek çok önemli. Bu süreçte yapılması gereken en önemli şey mutlaka ve mutlaka çocuğun okula devamlılığını sağlamak. 'Bekleyelim, geçer'şeklinde bir yaklaşım tarzı benimsersek ya da kısa süreli de olsa çocuğu okula göndermezsek oryantasyon sürecini uzatmış olacağız. Eğer uyum süreci bir aydan daha uzun sürerse ve çocuk ayrılma kaygısını çok yoğun bir şekilde yaşıyorsa o noktada bir uzman desteği önemli olacaktır."

Okula uyum süreci yaşayan çocuklar MERCİ'de destek alabilir

Uyum süreci uzayan çocuklara MERCİ'de destek verdiklerini kaydeden Özkan, "Çocuğun duygusunu anlamaya çalışıyoruz. Okula gitmeyi istememe sebebi nedir? Yaşadığı anneden ayrılma kaygısı mı yoksa okulda onu caydırıcı bir şeyler mi var? Öğretmeniyle mi bir sorun yaşıyor? Arkadaşlarıyla yaşadığı bir problem mi var yoksa kendi yetersizliği ile alakalı bir süreç mi? Aslında biz bunları saptamaya çalışıyoruz ve o noktada gerekli yönlendirmelerde bulunuyoruz. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çağırıyoruz. Bizden danışmanlık almak isteyen tüm öğrencilere her zaman MERCİ olarak kapılarımız açık" diye konuştu.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nden hizmet almak isteyenler, Yenişehir şubesi için 0 (324) 616 04 01, Tarsus şubesi için ise 0 (324) 622 00 66 numaralı hattan randevu alabilecek.