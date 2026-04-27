Yanardağ: TELE1 yok pahasına satılıyor, susturulamayacağız

Casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ, cezaevinden gönderdiği mektupta TELE1'in 28 milyon lira bedelle satışa çıkarılmasını eleştirerek, 'TELE1'e el koyarak susturmak istediler, şimdi yok pahasına satışa çıkarıyorlar' dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) düzenlenen dayanışma etkinliğine, Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin, Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ, TELE1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle, Ombudsman Faruk Bildirici ve diğer gazeteciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Lüle, Yanardağ'ın dik duruşunu sürdürdüğünü belirterek, '11 Mayıs'taki duruşmada tahliye olmasını umuyoruz. Amaç, Merdan Yanardağ'ı susturmak ve TELE1'e çökmekti. Bunu gerçekleştirdiler. Daha hakim karşısına çıkmamışken TELE1'i satışa sundular. Biz susmayacağız, TELE2'yi kurduk, devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Sevim Kahraman Yanardağ, eşinin mektubunu okudu. Mektupta Yanardağ, 'Yalan ve iftiraya dayalı bir casusluk kumpası ile televizyon kanalına el koyarak susturmak istediler. Bizi susturamadılar, boyun eğmedik. TELE1, kar amaçlı değildi, gazeteciler tarafından kurulan tek kanaldı. Bizi satın almayı denediler, yapamadılar. Şimdi emeğimiz yağmalanmaya çalışılıyor. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz, bu kumpası bozacağız' dedi.

TGC Başkanı Nazmi Bilgin ise, 'TELE1'in 28 milyon lira gibi komik bir fiyatla ihaleye çıkarılmasını protesto ediyoruz. Bu ihale değil, çökmedir. TELE1, izleyicilerinin sahibi olduğu bir televizyondur. Tüm demokrat güçlerin bu çökme operasyonuna karşı çıkması gerekiyor' diye konuştu.