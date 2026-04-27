Yanardağ: TELE1 yok pahasına satılıyor, susturulamayacağız

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 03:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, cezaevinden gönderdiği mektupta TELE1'in 28 milyon liraya satışa çıkarılmasını 'emeğin yağmalanması' olarak nitelendirdi. TGC'de düzenlenen dayanışma etkinliğinde mektup okundu.

Casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ, cezaevinden gönderdiği mektupta TELE1'in 28 milyon lira bedelle satışa çıkarılmasını eleştirerek, 'TELE1'e el koyarak susturmak istediler, şimdi yok pahasına satışa çıkarıyorlar' dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) düzenlenen dayanışma etkinliğine, Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin, Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ, TELE1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle, Ombudsman Faruk Bildirici ve diğer gazeteciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Lüle, Yanardağ'ın dik duruşunu sürdürdüğünü belirterek, '11 Mayıs'taki duruşmada tahliye olmasını umuyoruz. Amaç, Merdan Yanardağ'ı susturmak ve TELE1'e çökmekti. Bunu gerçekleştirdiler. Daha hakim karşısına çıkmamışken TELE1'i satışa sundular. Biz susmayacağız, TELE2'yi kurduk, devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Sevim Kahraman Yanardağ, eşinin mektubunu okudu. Mektupta Yanardağ, 'Yalan ve iftiraya dayalı bir casusluk kumpası ile televizyon kanalına el koyarak susturmak istediler. Bizi susturamadılar, boyun eğmedik. TELE1, kar amaçlı değildi, gazeteciler tarafından kurulan tek kanaldı. Bizi satın almayı denediler, yapamadılar. Şimdi emeğimiz yağmalanmaya çalışılıyor. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz, bu kumpası bozacağız' dedi.

TGC Başkanı Nazmi Bilgin ise, 'TELE1'in 28 milyon lira gibi komik bir fiyatla ihaleye çıkarılmasını protesto ediyoruz. Bu ihale değil, çökmedir. TELE1, izleyicilerinin sahibi olduğu bir televizyondur. Tüm demokrat güçlerin bu çökme operasyonuna karşı çıkması gerekiyor' diye konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:09:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.