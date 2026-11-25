Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Seydi Ahmet K, oğlu Hakan K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuksuz sanık Abuzer Ç. ve sanık ve müşteki avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Seydi Ahmet K, olaydan önce Yeni Parti'ye atanan Nurdağı ve Oğuzeli ilçe başkanlarıyla bir mekanda yemek yediklerini ve burada tartışma yaşadıktan sonra mekandan ayrıldıklarını söyledi.

Olay günü evinde alkol aldığını belirten Ahmet K, milletvekili Melih Meriç'in kendisini telefonla arayarak hakaret ettiğini ve yanına geleceğini söylediğini öne sürdü.

Meriç'in kendisini yeniden arayarak sitenin önünde olduğunu bildirmesi üzerine korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağını alarak aşağı indiğini anlatan Ahmet K, milletvekili ile karşılaştığında aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Meriç'in kendisine yumruk attığını ve vurmaya devam ettiğini öne süren Ahmet K, şunları kaydetti

"Bana küfür etti. Bu kelimeler sana yakışmıyor dedim. Alkollü olduğunu söyledim. Ben de elimdeki meyve bıçağını gösterdim. Bana birkaç yumruk attı ve yere düştüm. Üçüncü yumruğu yedikten sonra korkutma amacıyla bıçağı savurdum. Yaralandığını önce fark etmedim. Gömleğindeki kan lekelerini görünce anladım. Çevremde bulunan kişilerden ambulans çağırmalarını istedim. Kendisi beni darbettiği zaman bıçağı savurdum. Olayın ardından şoka girdim. Kendisiyle aile dostuyduk. Kavga veya öldürme teşebbüsünde bulunmak aklımın ucundan bile geçmedi. Üzgün ve pişmanım. Onun tırnağının kanamasını istemeyen biriyim. Kendisine hiçbir şekilde küfür ve hakaret etmedim. Tahliyemi istiyorum."

Tutuklu sanıklardan Hakan K. ise olayda kullanılan bıçağı ve babasının cep telefonunu görmediğini ileri sürdü.

Babasıyla olay günü Oğuzeli Mezarlığı yakınında görüştüğünü anlatan Hakan K, "Babam olayı anlattığında karakola gidip teslim olmasını söyledim. Daha sonra motosiklete binip babamın yanından ayrılıp amcamın yanına gittim. Babama da sonrasında ulaşamadım." dedi.

Tutuksuz sanık Abuzer Ç. ise "Suç işleme kastım yoktur. Sanık Seydi Ahmet K'yi karakola götürdüm. Kendisi benim eve geldi. Olayı anlattıktan sonra teslim olmasını söyledim. Sanığın yakalanmasını engelleme kastıyla hareket etmedim. Üzerimdeki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Müşteki avukatı ise müvekkili milletvekili Meriç'in şikayetinden vazgeçmediğini ve bir sonraki duruşmada yer alacağını ifade etti.

Mahkeme heyeti mağdurun bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Mağdurun tedavi gördüğü hastanede uygulanan tedavilere ve ameliyat notlarına ilişkin kayıt örneklerinin mahkemeye gönderilmesini isteyen heyet, söz konusu belgelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek mağdurun mevcut rahatsızlığının bıçak yaralanmasından mı yoksa hastanede uygulanan tedaviden mi kaynaklandığının tespit edilerek rapor hazırlanmasına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanık Abuzer Ç'nin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, Hakan K'nin tahliyesine, Seydi Ahmet K'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2027'ye erteledi.

Olay

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 18 Ağustos'ta merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydi Ahmet K. ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.