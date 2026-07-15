Merih Demiral, Bahçeli\'yi Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Demiral ziyarette, Devlet Bahçeli'ye Milli Takımdaki formasını takdim etti.
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