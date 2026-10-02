Merkez-2026 tatbikatına 47 binden fazla asker katıldı, Putin konuşma yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkul askeri eğitim sahasında düzenlenen "Merkez-2026" stratejik komuta ve kurmay tatbikatını takip etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Merkez-2026" stratejik komuta ve kurmay tatbikatında konuşma yaptı.

Putin, yaptığı konuşmada, tatbikata 47 binden fazla askerin katıldığını, faaliyetlerin 11 askeri poligon ile Hazar Denizi'nde yürütüldüğünü belirtti.

Tatbikatın temel amacının, dış saldırıların püskürtülmesi sırasında her kademedeki karargah yöneticilerinin birlikleri sevk ve idare etme becerilerini geliştirmek olduğunu kaydeden Putin, "Tatbikata katılanlar yeni silah ve teçhizatı sahada kullanıyor. Tüm görevler, özel askeri operasyonun yürütülmesinden edinilen tecrübeler dikkate alınarak yerine getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Merkez-2026" stratejik komuta ve kurmay tatbikatının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) planında yer alan "Etkileşim-2026" komuta ve kurmay tatbikatıyla bağlantılı olarak yürütüldüğünü aktaran Putin, tatbikata ayrıca KGAÖ'nün Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'ne bağlı birliklerin de katıldığını, tatbikatlar için Rusya'ya 5 yabancı ülkeden heyet geldiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev, tatbikatın seyri hakkında Putin'e bilgi verdi.