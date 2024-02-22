Merkez Bankası, faiz artışına ara verdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Bugünkü kararı ve yapılan açıklamadan benim anladığım şu: Merkez Bankası yerel seçimler geçene kadar faiz artışlarına ara vermiş. Hele şu seçimler bir bitsin" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği ilk toplantıda, yüzde 45 olan politika faizini sabit tuttu. TCMB, böylece 9 ay sonra ilk defa faiz artışına gitmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Merkez Bankası'nın faiz kararını X hesabından değerlendirdi. Karatepe'nin açıklaması şöyle:

"Bugünkü kararı ve yapılan açıklamadan benim anladığım şu: Merkez Bankası yerel seçimler geçene kadar faiz artışlarına ara vermiş. Hele şu seçimler bir bitsin."