TCMB'nin Nisan Toplantısında Faiz Artışı Beklentisi Artıyor - Son Dakika
TCMB'nin Nisan Toplantısında Faiz Artışı Beklentisi Artıyor

07.04.2026 07:49
Orta Doğu'daki belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini artırma ihtimalini artırıyor. Ekonomistler, nisan ayı enflasyonunun etkisiyle yılsonu enflasyon ve politika faiz tahminlerini yukarı revize ediyor.

Orta Doğu'daki savaşın sona yaklaştığına dair açıklamalara rağmen belirsizlikler ve savaşın maliyet etkisi devam ediyor. Merkez Bankası, savaş sırasında TL'yi korumak için rezervlerini kullanmıştı ve mart ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesine karşın, 22 Nisan'daki Para Politikası Kurulu toplantısında harekete geçmesi bekleniyor. Hafta sonu elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamların etkisiyle nisan ayında yüzde 3 seviyesinde beklenen aylık enflasyonun yanı sıra, Merkez Bankası'nın güçlü bir mesaj vermek ve TL'yi korumak için yüzde 37 olan politika faizini yüzde 40'a çekmesi beklentileri artıyor. Ekonomistler, yılsonu enflasyon ve politika faizi tahminlerini yukarı yönlü güncellemeye devam ediyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, bölgedeki gerginliğin devam etmesi ve enerji fiyatlarının yüksek kalması nedeniyle enflasyon ve döviz rezervlerinin görünümünün bozulduğunu vurgulayarak, nisan toplantısında TCMB'nin politika faizini artırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. QNB Türkiye Baş Ekonomisti Erkin Işık, elektrik ve doğalgaz zamları gibi gelişmelerle manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 32 civarına yükselebileceğini ve petrol fiyatlarında gevşeme görülene kadar bu seviyelerde kalabileceğini ifade etti. Işık, TCMB'nin nisan toplantısında politika faizini yüzde 40'a yükseltmesini tahmin ettiklerini, ayrıca yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'e yükselttiklerini açıkladı.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, TCMB'nin nisan enflasyonuna göre hareket edeceğini ve aylık rakam yüzde 3 veya üzerinde olursa politika faizini yüzde 40'a çıkarabileceğini belirtti. Yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26,5'e ve politika faizi tahminini yüzde 33'e güncelledi. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler ise enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon tahminlerinde revizyon gerekebileceğini, TCMB'nin faiz indirim sürecinin ötelenmiş göründüğünü ve faiz koridorunun en az 3 puan yukarı kaydırılabileceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel TCMB'nin Nisan Toplantısında Faiz Artışı Beklentisi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TCMB'nin Nisan Toplantısında Faiz Artışı Beklentisi Artıyor - Son Dakika
