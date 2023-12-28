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Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 47 milyar dolar artarak 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

28.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 15:22
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2,1 MİLYAR DOLAR ARTTI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 767 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 145 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

SEÇİM SONRASI 47 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Fırat Duran: Ya şu doları bırakın da düşsün artık, yeter. Boşuna yükselsin diye yğraşıp milleti daha da bezdirmeyin! Yanıtla 3 0
  • bülent C.: Geceleri dolar kurlarında düşüşler inişler yaşanıyor neden acaba ? sabah bakıyorsun bir önceki fiyatı yakalamış yükselişe devam ediyor . Yanıtla 2 0

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