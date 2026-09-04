Merkez Eğitim Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı'nda yaptı - Son Dakika
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Merkez Eğitim Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı'nda yaptı

Merkez Eğitim Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı\'nda yaptı
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YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm bakanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm bakanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Resmi Gazete'de 9 Mart 2026'da yayımlanan "Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik" kapsamında YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm bakanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıda, kamu kurumlarında eğitim süreçlerinin daha etkin, düzenli ve izlenebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak "Kamu Personeli Bilgi Sistemi"nde yer alan "Hizmet İçi Eğitim Modülü" tanıtıldı ve kurumların kullanımına açıldı.

Ayrıca aday memurların temel eğitim konuları, ders kitapları ve soru kitapçıklarının yönetmelikte yer alan konulara göre kapsamının genişletilerek güncellenmesi ve "Hizmet İçi Eğitim Modülü" üzerinden kamu kurumlarının kullanımına sunulması kararları alındı.

Toplantıda, devlet memurlarının hizmet içi eğitimlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile hizmet içi eğitim önerileri de gündeme geldi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel, Son Dakika

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