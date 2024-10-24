Merkezefendi Belediyesi, Etkinliklerini İptal Etti

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, TUSAŞ'taki terör saldırısı nedeniyle etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
Merkezefendi Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" sergisi ve 26- 29 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği "T.C. Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali" Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.
Başkan Şeniz Doğan, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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