Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu İkincilik Elde Etti

Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Deste Küçük Boy Pehlivanı Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikincilik elde etti. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporcuyu tebrik ederek ata sporumuz olan güreşi desteklediklerini belirtti.

08.07.2024 15:29
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Deste Küçük Boy Pehlivanı Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikincilik elde etti.

Spora ve sporcuya destek veren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılından bu yana Belediye Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Deste Küçük Boy Pehlivanı Mahmur Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Denizli'yi ve Merkezefendi'yi final maçında temsil etti. Finale çıkan Aksungur, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Emeklerimizin karşılığını bir bir almaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Denizli'mizi ve Merkezefendi'mizi en iyi şekilde temsil ederek derece elde eden sporcumuz Mahmut Aksungur'u tebrik ediyorum. Emeklerimizin karşılığını bir bir almaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ata sporumuz olan güreşlerimize büyük önem veriyoruz. Dereceye giren ve girmeyen tüm sporcularımızı tebrik ediyor, ata sporumuz güreşi Merkezefendi'mizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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